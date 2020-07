Luna Schweiger: Ex-Freund Marvin Balletshofer bei Autounfall verunglückt

Luna Schweiger, Tochter von Schauspieler Til Schweiger, muss einen großen Verlust verkraften. Ihr Ex-Freund Marvin Balletshofer ist bei einem Autounfall Samstagnacht tödlich verunglückt.

Laut der „Bild“-Zeitung ereignete sich der schreckliche Autounfall kurz vor drei Uhr Nachts in Sachsen-Anhalt, auf der Autobahn 2 im Landkreis Börde soll ein Kleintransporter seinen Anhänger verloren haben, der auf den linken Fahrstreifen schleuderte und mit dem Auto von Marvin Balletshofer (23) zusammenstieß.

Quelle: instagram.com

Er starb am Unfallort

Die Verletzungen des Männermodels waren so gravierend, dass er noch am Unfallort verstarb. Seine beiden Mitfahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischen 2017 und 2019 waren Marvin und Luna Schwieger ein Paar. Balletshofer arbeitete als Männermodel und war bei der Berliner Agentur Seeds Management unter Vertrag.