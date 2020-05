Melissa Etheridges Sohn (21) an den Folgen seiner Drogensucht gestorben

Der Sohn von Melissa Etheridge ist an den Folgen seines Drogenmissbrauchs gestorben. Die 58-jährige Sängerin musste sich somit von ihrem erst 21-jährigen Sohn Beckett verabschieden, der, wie sie selbst bestätigte, an den Folgen seiner Sucht erlag.

„Er versuchte, seine Sucht zu besiegen, doch heute fiel er ihr zum Opfer. Mein Herz ist gebrochen“, wie die Musikerin in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben hat.

Quelle: twitter.com



Er war von Opiaten abhängig

Auf ihrem Twitter-Account hat das Management der ‚Like The Way I Do‘-Interpretin außerdem darum gebeten, in dieser schweren Zeit die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Es steht zu lesen: „Wir sind traurig darüber, mitteilen zu müssen, dass Melissas Sohn Beckett gestorben ist. Es wird heute keine ‚Concerts From Home‘-Show geben.“

Offenbar war Beckett abhängig von Opiaten – die seit einer Weile in den USA eine regelrechte Welle von Todesfällen auslösen. Melissa erklärte über den Tod ihres Sohnes: „Heute wurde ich Teil der hunderten und tausenden Familien, die jemanden an eine Opiat-Abhängigkeit verloren haben.“

Musik soll gegen die Trauer helfen

Auch für die zahlreichen Nachrichten ihrer Fans hat sie sich bedankt: „Ich bin dankbar für diejenigen, die sich mit Beileidsbekundungen gemeldet haben und ich spüre ihre Liebe und tatsächliche Trauer. Wir tun uns schwer mit der Frage, was wir hätten tun können, aber jetzt wissen wir, dass er keinen Schmerz mehr spürt. Ich werde bald wieder singen. Es hat mich immer geheilt.“

Der Junge stammte aus der Beziehung der lesbischen Rockerin mit der Filmemacherin Julie Cypher in den 1990er Jahren. Cypher brachte Tochter Bailey Jean 1997 und Beckett ein Jahr später zur Welt. Samenspender war ein enger Freund des Paares, Altrocker David Crosby von Crosby, Stills and Nash.

Aus einer späteren Beziehung mit der Schauspielerin Tammy Lynn Michaels hat Etheridge 2006 geborene Zwillinge. Seit 2014 ist die Grammy-Preisträgerin mit der Produzentin und Schauspielerin Linda Wallem („Nurse Jackie“) verheiratet. (Bang/dpa)