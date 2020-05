Phil May (75) stirbt nach Fahrradunfall

The Pretty Things-Sänger Phil May ist tot. Der Frontmann der legendären englischen Rockband ist am 15. Mai im Alter von 75 Jahren gestorben.

May ist zuletzt von einem Fahrrad gestürzt und musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden. In einem Statement seiner Band heißt es, dass der Musiker eine Notfall-OP an der Hüfte hatte, die „Komplikationen“ verursacht habe.

Sein letzter Auftritt

Die letzten Wochen habe der Sänger mit seiner Familie in seinem Zuhause in der ostenglischen Grafschaft Norfolk verbracht. Mays letzter öffentlicher Live-Auftritt mit The Pretty Things war im Dezember 2018.

In London traten die „A Thousand Ages From The Sun“-Interpreten zusammen mit ihren alten Freunden David Gilmour und Van Morrison auf. Die Briten schafften in den 60ern dank Songs wie „Rosalyn“ und „Don’t Bring Me Down“ den Durchbruch.

Wilde Zeiten

Ihre exzessiven Bühnenshows sowie ihr wildes Aussehen und Verhalten haben damals für viele Kontroversen gesorgt. Trotzdem ist ihr Beitrag zur britischen Musikszene beträchtlich. So dienten sie unter anderem David Bowie, Aerosmith, The Ramones und Bob Dylan als Inspiration. (Bang)