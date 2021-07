Plötzlicher Tod: Kaia Gerber trauert um Daniel Mickelson (†23)

06.07.2021 15:23 Uhr

Er gehörte zu den talentiertesten US-amerikanischen Nachwuchsschauspielern seiner seiner Generation: Jetzt ist Daniel Mickelson im Alter von gerade Mal 23 Jahren überraschend verstorben. Diese traurige Neuigkeit veröffentlichte seine Schwester Model Meredith Mickelson auf ihrem Instagram-Account.

Durch seine Rollen im Indie Horrorfilm „The Killer Clown Meets the Candy Men“ und der Serie „Mani“ wurde Daniel Mickelson († 23) bekannt. Der Blondschopf stand noch ganz am Anfang seiner Schauspielkarriere, die jetzt auf tragische Weise endete.

Prominente Freunde wie Cindy Crawfords Tochter Kaia Gerber (19) und Paris Hilton (40) drücken bereits ihre Anteilnahme in den sozialen Medien aus und trauern um den viel zu frühen Tod des begabten Darstellers.

Kaia Gerber nimmt Abschied

Diese Nachricht erschüttert kürzlich ganz Hollywood: Der Nachwuchsschauspieler Daniel Mickelson stirbt und hinterlässt tiefe Trauer in der Promiwelt. Genaue Hintergründe, wie es zu dem plötzlichen Verlust kam sowie die genaue Todesursache, sind bislang nicht bekannt. Topmodel Kaia Gerber verfasst eine emotionale Instagram-Story um an ihren verstorbenen Freund zu gedenken.

Kaia Gerber trauert um Daniel Mickelson

“Ich kann mich noch daran erinnern, als wir den ganzen Tag auf der Couch verbracht haben und uns eine geheime Sprache ausgedacht haben in der wir dann immer gesprochen haben, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben“, schreibt Kaia zu einem Screenshot, der einen Face-Time Anruf zwischen den beiden zeigt. „Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich wünschte, ich würde immer noch in meinem Badezimmer am Boden sitzen und mit dir FaceTimen, denn das war der einzige Ort, an dem ich WLAN hatte und ich wollte einfach nie einen Anruf von dir verpassen. Eine Welt ohne dich wird nicht dieselbe sein. Ich liebe dich Daniel.”

Und auch Hotelerbin Paris Hilton nimmt via Instagram-Story Abschied von ihrem langjährigen Freund.

Paris Hilton nimmt Abschied von Daniel Mickelson

Seine Schwester teilt erschütternde Nachricht

Am 4. Juli gibt Meredith Mickelson bekannt, dass ihre ein Jahr ältere Bruder Daniel Mickelson nicht mehr lebt. Zu einem Kinderfoto, welches die Geschwister am Strand zeigt widmet die Influencerin rührende Worte an den verstorbenen Akteur.

„Mein Herz ist gebrochen und das zu schreiben fühlt sich so falsch an und ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Gestern habe ich meinen Bruder, meinen besten Freund und die andere Hälfte meines Herzens verloren“, mit diesen bewegenden Zeilen wendet sich das Model an ihre 2,2 Millionen Follower auf Instagram. Und weiter: „Es gab keinen Menschen auf dieser Erde, den ich mehr liebte. Es gibt keine Worte, die ihm gerecht werden können, die ich schreiben könnte. Ihn zu kennen hieß ihn zu lieben. Er war der glücklichste, strahlendste Smiley und Sonnenschein-Mensch, den es gibt und ich bin so glücklich, dass Gott mich für sein ganzes erstaunliches Leben zu seiner Schwester gewählt hat.“

„Letzte Nacht habe ich meinen besten Freund verloren“

Auch Daniels Freundin Maddie äußert sich zum Tod des Nachwuchstalents. Auf ihrem Instagram-Profil postet sie eine zehnteilige Foto- und Videoreihe. Darauf zu sehen sind Aufnahmen aus der Vergangenheit die zeigen was für ein lebensfroher und glücklicher Mensch der 23-Jährige war. “Ich will nicht glauben, dass das wahr ist. Worte können nicht einmal beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Letzte Nacht habe ich meinen besten Freund auf der ganzen Welt verloren. Ich fühle mich, als wäre mir das Herz aus der Brust gerissen worden“, schreibt sie. Das junge Paar war bis zum letzten Tag ein Herz und eine Seele.