16.10.2020 17:21 Uhr

Anne Wünsche nach Trennung: „Es sind viele Tränen geflossen“

Na wenn da die Männer-Herzen nicht höher schlagen: BTN-Sternchen Anne Wünsche ist wieder Single! Das hat die Influencerin vor Kurzem auf Instagram verkündet.

BTN-Hase Anne Wünsche ist wieder zu haben. Auf Instagram hat die Ex-Schauspielerin ihren Followern gerade mitgeteilt, dass sie sich von ihrem Freund Karim getrennt hat. „Irgendwann kommt der Moment, in dem du entscheiden musst, ob du die Seite umblätterst oder das Buch schließt. Ich habe mich für Letzteres entschieden und die Beziehung beendet“, so die Mutter von zwei Töchtern.

Quelle: instagram.com

Anne Wünsche eröffnet Laden in Berlin

„Einige haben es ja schon geahnt, da man lange von ihm nichts mehr gehört oder gesehen hat…“, in der Tat drehten sich die Storys der Beauty in letzter Zeit fast nur noch um den Laden, den sie bald in Berlin eröffnen wird. Dort möchte Anne Wünsche Schreibwaren sowie Stundenpläne für Kinder an den Mann bringen.

Trennung im Guten

Die Einrichtungsarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Ob Anne deswegen einfach keine Zeit mehr für ihren Liebsten hatte? Eine Antwort darauf lieferte sie nicht. Jedoch betonte die 29-Jährige: „Wir sind im Guten und mit sehr vielen Tränen auseinander – aber manchmal ist es einfach das beste seinen Weg alleine weiter zu gehen.“ Anne und Karim haben sich im April 2019 kennengelernt.

Mehr zum Thema:

Anne Wünsche schließt Comeback aus

Ein Liebes-Comeback der beiden scheint allerdings ausgeschlossen zu sein. Abschließend stellte Anne Wünsche nämlich klar: „Ich wünsche ihm nur das beste, aber MEIN Mann ist er leider nicht.“ Die ehemalige Serien-Darstellerin hat bereits mehrere gescheiterte Beziehungen hinter sich. So war Anne beispielsweise schon mit dem „Sommerhaus der Stars„-Teilnehmer Henning Merten liiert.

So geht’s weiter

Aus weiteren Partnerschaften stammen die beiden Töchter Miley (6) und Juna (4). In nächster Zeit scheint sich die Influencerin wohl erstmal auf sich und ihren Laden in Berlin zu konzentrieren. Wann genau die Eröffnung stattfinden soll, steht aber noch nicht fest.