Felix von Jascheroff: Ehe Nr. 2 ist gescheitert

GZSZ-Star Felix von Jascheroff hat sich von seiner Frau Bianca getrennt. Das bestätigte der Frauenschwarm in einem Instagram-Beitrag. Damit scheiterte bereits seine zweite Ehe.

Nachdem das Paar 2017 geheiratet hat, erneuerten der Schauspieler und seine Gattin erst vergangenes Jahr das Ja-Wort.

Quelle: instagram.com

Grund für die Trennung?

Doch am 15. März bestätigte der Berliner das Liebes-Aus und schrieb zu einem Foto, das ihn mutmaßlich an einem See zeigt: „Zeit für ein Neuanfang… Bevor sich alle darüber zerreißen, Bianca und ich sind Geschichte. Ich werde keine weiteren Kommentare dazu abgeben. Bitte um Verständnis.“ Den genauen Grund für die Trennung möchte er damit also nicht bekannt geben.

Von 2007 bis 2009 war der 37-Jährige mit Franziska Dilger verheiratet. Rund 10 Jahre nach seiner ersten Trauung, gab Felix dann seiner Bianca das Ja-Wort. Der Öffentlichkeit war allerdings nur sehr wenig über sie bekannt, da der Schauspieler sein Privatleben für gewöhnlich unter Verschluss hält.