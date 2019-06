Kaley Cuoco: Die kürzesten Promi-Ehen (1)

Samstag, 29. Juni 2019 16:59 Uhr

„Bis dass der Tod uns scheidet” heißt es, doch für manchen Promi scheint die Ehe nicht gleich dem Bund fürs Leben. Erst im März diesen Jahres wurde man Zeuge einer weiteren Blitz-Ehe, diesmal von Nicolas Cage. Der hielt es schon nach 4 Tagen nicht mehr mit seiner Angetrauten aus. Welche Berühmtheiten es sich auch ganz schnell wieder anders überlegten, findet ihr in dieser Serie.

Blitzehe mit Ex-Tennis-Star

In ihrer Rolle als „Penny” in der Serie „The Big Bang Theory” wurde Kaley Cuoco (33) berühmt. Währenddessen hatte die Blondine auch mal eine zweijährige Beziehung zu Co-Star Johnny Galecki (44) der in der Serie den „Leonard” spielte. 2009 trennten sich die beiden freundschaftlich, wie die Tierliebhaberin in einem Interview mit dem „CBS-Watch!-Magazin” erzählte.

Von Oktober 2011 bis März 2012 war sie dann mit Josh „Lazie“ Resnik (51) verlobt, dem früheren Bassisten der Hard-Rock-Band „Danzig”. Anschließend führte sie eine Beziehung mit Musiker Bret Bollinger (41). Im Sommer 2013 lernte sie Tennisspieler Ryan Sweeting (31) kennen und lieben, den sie schließlich an Silvester 2013 heiratete. Nur 21 Monate später war alles aus und vorbei. Am 25. September 2015 wurde bekannt, dass das Paar sich trennte, die Scheidung wurde im Mai 2016 wirksam.

Ende November 2017 gab sie dann die Verlobung mit Springreiter Karl Cook (28) bekannt, dem sie am 30. Juni 2018 das Ja-Wort gab. Bisher scheint das Paar glücklich und man darf hoffen, dass diese zweite Ehe nun bis ans Ende ihrer Tage hält.

