Kylie Jenner gönnt sich zum Geburtstag extrem teure Jacht

Montag, 5. August 2019 21:17 Uhr

Kylie Jenner hat für ihren 22. Geburtstag eine Jacht für 220 Millionen € gemietet. Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star hat einen stolzen Betrag für die 90-Meter-Yacht in die Hand genommen und wird mit Familie und Freunden an seinem großen Tag über das Mittelmeer segeln.

‚TMZ‘ berichtet, dass die Miete der Yacht 90.000 Euro pro Woche kosten solle. Wahrscheinlich befindet sich auch Sofia Richie, die Freundin von Kourtneys Ex Scott Disick und mittlerweile enge Freundin von Kylie, mit an Bord.

Quelle: instagram.com

Gibt es endlich Friede-Freude-Eierkuchen?

Wie ein Insider enthüllte, schätze der Reality-TV-Star die Freundschaft mit dem Model sehr. „Sofia war einfach nur eine große Unterstützung für sie während des Dramas mit Jordyn. Sie scheint eine sehr loyale Freundin für Kylie zu sein und Kylie weiß das zu schätzen. […] Sie vertraut ihr sogar bezüglich Stormi, was sehr wichtig für Kylie ist. Sofia ist schon mit am Start, seit Stormi geboren wurde und Kylie fühlt sich sehr wohl, Sofia um ihr Kind zu haben, nachdem Kylie und sie sich besser kennen gelernt hatten. […] Kourtney findet das ebenfalls toll und freut sich, dass Sofia Kylie so sehr unterstützt.“