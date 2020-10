Max Ehrich erhebt schrecklichen Vorwurf gegen Demi Lovato

04.10.2020 16:22 Uhr

War alles nur ein abgekartetes Spiel mit seinen Gefühlen? Demi Lovatos Ex-Verlobter Max Ehrich äußert auf Instagram einen heftigen Verdacht gegen die Sängerin.

Die Trennung von Demi Lovato (28) und Max Ehlich (29) ist kaum zwei Wochen her und der Rosenkrieg zwischen den beiden wird zunehmend schmutziger.

Der unbekannte Schauspieler, den inzwischen die gesamte Welt kennt, macht seiner berühmten Ex nämlich schlimme Vorwürfe. Nicht nur ihr, auch den Mega-Star Ariana Grande (27) zieht er in den Dreck.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldet sich der Seifenopern-Schauspieler über Instagram an seine Follower. In dem fünfminütigen Video stellte er einige extrem heftige Behauptungen auf.

Max Ehrich sagte darin, dass seine gesamte Beziehung mit Demi Lovato eine Lüge gewesen sei – zumindest von ihrer Seite aus. Sie hätte ihn nur als „Requisite“ verwendet, um mit ihrer neuen Liebe und überraschenden Verlobung in den Klatschmagazinen zu landen.

„Das ist die bizarrste Erfahrung, die hoffentlich niemand jemals machen muss. Denn kein Mensch hat es verdient, so zu empfinden“, fuhr er fort.

Max Ehrich takes to Instagram Live to address split with Demi Lovato:

“You just lost someone who loved you fully, completely, infinitely, for everything.” pic.twitter.com/XvtzCtq2cT

— Pop Crave (@PopCrave) October 2, 2020