Miley Cyrus schon wieder von Kaitlynn Carter getrennt?

Miley Cyrus und Kaitlynn Carter sollen sich getrennt haben. Die Sängerin und die 31-Jährige sollen Berichten zufolge nach gerade mal zwei Monaten getrennte Wege gehen. Ein Insider berichtete gegenüber ‚People‘: „Miley und Kaitlynn haben sich getrennt. Sie sind immer noch Freunde.“

Die 26-Jährige und Kaitlynn fingen an, sich zu daten, kurz nach dem das Ehe-Aus zwischen Miley und ihrem Noch-Ehemann Liam Hemsworth öffentlich wurde. Doch auch wenn die Beziehung der beiden Frauen nur kurz weilte, so möchten die zwei immer noch freundschaftlich miteinander verbunden bleiben. „Sie waren schon lange Freunde und sie waren füreinander da, als sich beide [von ihren Männern] getrennt haben, sie haben eben nur keine romantischen Gefühle mehr füreinander“, so der Bekannte weiter.

Quelle: instagram.com

Nach Ehe-Aus kamen die Rechtfertigungen

Die ‚Wrecking Ball‘-Hitsängerin und Liam Hemsworth gaben ganz überraschend ihre Trennung bekannt. Gerüchte, Miley sei Schuld am Ehe-Aus, ließ die Musikerin nicht lange auf sich sitzen und dementierte nicht nur diese Behauptungen, sondern beharrte darauf, sie habe immer alles versucht, damit diese Ehe funktioniert.

So schrieb sie erst vor kurzem auf Twitter: „Ich kann akzeptieren, dass ich bei dem Leben, das ich gewählt habe, komplett offen und transparent mit meinen geliebten Fans und der Öffentlichkeit sein muss. Was ich aber nicht akzeptieren kann, sind die Behauptungen, dass ich etwas verheimliche, was ich nicht getan habe. Ich habe nichts zu verbergen. […] Die Wahrheit ist, sobald Liam und ich uns versprochen haben, habe ich es auch so gemeint und mich dafür eingesetzt. Hier gibt es keine Geheimnisse zu lüften. Ich habe von jeder meiner Erfahrungen gelernt. Ich bin nicht perfekt, ich möchte es auch nichts ein, es ist langweilig. Ich habe mich vor euch weiter entwickelt.“