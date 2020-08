18.08.2020 14:35 Uhr

Mord an Run-DMC-Mitglied nach 18 Jahren aufgeklärt

Hip-Hop-DJ Jam Master Jay wurde vor rund 18 Jahren erschossen. Nun hat die New Yorker Polizei die Tötung offenbar aufgeklärt.

Den Aussagen der Behörde zufolge, werden zwei Männer beschuldigt, den Musiker, der mit bürgerlichem Namen Jason Mizell hieß, im Streit um einen Drogendeal im Oktober 2002 in seinem Studio im Stadtteil Queens ermordet zu haben.

Einer der Täter sitzt bereits in Haft

Einer der beiden mutmaßlichen Täter sitzt demnach bereits wegen eines anderen Verbrechens in Haft, der andere wurde in Gewahrsam genommen. „Die heutige Anklage zeigt, dass keine Zeitspanne das Engagement unserer NYPD-Ermittler, der beteiligten Strafverfolgungsbehörden und Ankläger der US-Staatsanwaltschaft für Ost-New-York im Streben nach Gerechtigkeit zunichte machen kann“, so Polizeichef Dermot Sh.

Das war Jam Master Jay

Jam Master Jay wurde 1965 in New York geboren. Bereits seit seiner Jugend spielte Mizell in diversen Gruppen Bass und Schlagzeug. Im Alter von 18 Jahren gründete er mit seinen Freunden DJ Run und DMC die Gruppe Run-DMC. Später gründete der Künstler die Scratch DJ Academy in Manhattan, in der Kinder und Jugendliche ebenfalls das DJing beigebracht wurde.

Er hinterließ drei Kinder

Am 30. Oktober 2002 wurde er in einem Studio im New Yorker Stadtteil Queens erschossen. Die Kugel traf ihn in den Kopf. Jay hat seine Ehe-Frau Terri Corley hinterlassen, mit der er drei gemeinsame Kinder hatte.

Diese Morde konnten noch nicht aufgeklärt werden

Die Tötung Jam Master Jays war über Jahre ein Rätsel geblieben und zunächst unter anderem einem „Rap-Krieg“ zwischen der West- und der Ostküste der USA zugerechnet worden. Vor rund einem Jahr brachte Netflix sogar eine Dokumentation raus, die sich mit dem Tod des Künstlers befasst hat. Auch die Morde an den Rappern wie Tupac Shakur und Notorious B.I.G. wurden nie aufgeklärt.

