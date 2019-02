Sonntag, 24. Februar 2019 23:00 Uhr

Manchmal müssen sich Fans schweren Herzens von ihren Lieblingsfiguren in Serien verabschieden. Doch in einigen Fällen steckt viel mehr dahinter als nur ein Skript. Manche Promis haben es sich beispielsweise mit den Produzenten so sehr verscherzt, dass man sie kurzerhand rausschmiss. In unserem Video zeigen wir euch Stars, die noch während der Dreharbeiten gefeuert wurden.