Sonntag, 26. Mai 2019 22:00 Uhr

Da ist ihm wohl eine Überraschung gelungen! Rapper Kanye West und Kim Kardashian feierten den 38. Geburtstag der „Keeping Up with the Kardashians“-Darstellerin nun auf eine ganz besondere Art. Denn der Vierfach-Papa lud seine Frau nach Las Vegas zu Céline Dion ein. Ihr wollt Details? Die bekommt ihr hier!