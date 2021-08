100 Sekunden: Benzinpreise

24.08.2021 20:00 Uhr

Abzocke an den Tankstellen: Die Benzin-Preise sind so hoch wie nie und über die Osterferien soll es noch schlimmer werden. Die extremen Benzinpreis-Schwankungen von bis zu 12 Cent am Tag sollen die Autofahrer absichtlich verwirren. Laut einer aktuellen ADAC Studie ist es für Autofahrer kaum mehr möglich bei diesem Preiswirrwarr den richtigen Moment zum günstigen Tanken zu erwischen. Worauf sie dennoch achten sollten erfahren Sie jetzt in unseren 100 Sekunden.