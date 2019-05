Mittwoch, 1. Mai 2019 22:00 Uhr

In der 13. Folge von „Germany’s next Topmodel“ geht es für die Kandidatinnen in eine Höhe von zehn Metern. Dort sollen sie auf einem Fahrrad ein Foto-Shooting absolvieren. Vor den Augen von Gast-Juror Bill Kaulitz muss zudem eine Show mit Drag-Queens aufs Parkett gezaubert werden. Mehr zur neuen GNTM-Folge erfahrt ihr hier.