18,9 Millionen Dollar: Teuerste Münze der Welt versteigert

09.06.2021 11:09 Uhr

18,9 Millionen Dollar für eine Goldmünze ? also umgerechnet 15,5 Millionen Euro. Für diesen Rekordpreis wurde eine seltene US-Münze bei Sotheby?s in New York versteigert.