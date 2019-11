Am 9. November feiern wir bereits zum 30. Mal den Fall der Berliner Mauer. Und so kam es erst kurz zuvor in Berlin zu einem ganz besonderen Event, bei dem das soziale Netzwerk Facebook seine Finger im Spiel hatte. Vor Ort waren dafür Megastar David Hasselhoff sowie Trabi-Fahrer aus Facebook-Gruppen rund um das geschichtsträchtige Auto Trabant. Zusammen hupten und sangen sie den Superhit „Looking For Freedom“. Wie die Berliner Passanten reagierten und feierten, zeigen wir euch hier.

