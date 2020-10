02.10.2020 16:09 Uhr

40. John-Lennon-Tribute-Konzert findet online statt

Das 40. jährliche John Lennon-Tribute-Wohltätigkeitskonzert wird kostenlos auf LennonTribute.org ausgestrahlt.

Das Konzert findet an dem Tag statt, an dem der 80. Geburtstag der Legende am 9. Oktober hätte stattfinden sollen.

Die Show wird von der gemeinnützigen Organisation Theatre Within präsentiert, die das Konzert seit 1981 jedes Jahr veranstaltet.

Das Konzert wird Auftritte von Künstlern wie Patti Smith, Jackson Browne, Rosanne Cash und Taj Mahal beinhalten.

Im Rahmen der Hommage werden auch Überlegungen zu Lennons Musik und sozialen Auswirkungen angestellt.

Infolge der Pandemie nehmen wir die Hommage online und haben die Gelegenheit, sie mit John Lennon-Fans auf der ganzen Welt zu teilen, Joe Raiola, Theatre Within Artistic Director.

Theatre Within wird die Fans um Spenden bitten, die zur Unterstützung seiner Programme für von Krebs betroffene Menschen verwendet werden.

In diesem Jahr arbeitet die Organisation mit dem Gildas Club NYC und dem Gildas Club Westchester zusammen.

Theatre Within wird kostenlose Online-Workshops für Kinder oder Jugendliche anbieten, die einen Elternteil durch Krebs verloren haben.

Dies ist eine so wunderbare Art und Weise, John und die Werte, für die er stand, zu ehren, Yoko Ono