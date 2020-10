02.10.2020 14:37 Uhr

5 Gründe, Warum Sie Zu Mandelmilch Wechseln Sollten

Mandelmilch ist eine köstliche milchfreie Alternative zu herkömmlicher Milch, die eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen bietet

Mandelmilch ist kalorienarm, was sie perfekt für diejenigen macht, die versuchen, ihre Kalorienzufuhr zu reduzieren oder Gewicht zu verlieren

Es ist jedoch wichtig, ungesüßte Mandelmilch zu wählen, da einige aromatisierte Sorten mehr Kalorien enthalten

Mandelmilch enthält keine tierischen Produkte, was sie perfekt für Menschen macht, die eine Laktoseintoleranz haben oder sich vegan ernähren

Eine Tasse Mandelmilch enthält 110% der von Ihnen empfohlenen Vitamin-E-Zufuhr

Vitamin E ist ein Antioxidans, das das Risiko von Herzkrankheiten und einigen Krebsarten verringern kann

Im Vergleich zu herkömmlicher Milch hat Mandelmilch einen viel geringeren Gehalt an gesättigten Fettsäuren

Sie enthält auch einen hohen Anteil an Omega-Fettsäuren, die helfen, Bluthochdruck vorzubeugen

Mandelmilch kann Ihrem Müsli oder Kaffee zugesetzt, in Smoothies gemischt oder in Rezepten für Suppen und Soßen verwendet werden