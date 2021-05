6 Jahre später: Was macht GNTM-Siegerin Vanessa Fuchs?

18.05.2021 07:00 Uhr

Vanessa Fuchs gewann vor 6 Jahren, also 2015, Heidi Klums Castingshow „Germany’s next Topmodel“. Doch was macht die mittlerweile 25-Jährige heute? Arbeitet sie noch als Model und ist erfolgreich? Die Details in unserem Video.