78.000 Jahre alte Grabstätte mit begrabenem Baby entdeckt

05.05.2021 17:00 Uhr

In Kenia in Ostafrika entdeckte ein internationales Forschungsteam die bisher älteste Grabstätte eines modernen Menschen in Afrika. Ein zweieinhalb- bis dreijähriges Kind soll vor circa 78.000 Jahren begraben worden sein.