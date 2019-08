Dienstag, 13. August 2019 22:00 Uhr

Aaron Carter hat in der Vergangenheit schon mit einigen Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Doch nun scheint es so, als sei er Opfer von Gewalt geworden. Mit seinem privaten Geständnis über seine Ex schockte der Sänger nun nicht nur seine Fans. Ihr wollt wissen, was dahinter steckt? Dann passt hier gut auf!