Montag, 18. Februar 2019 23:00 Uhr

Bon Scott, Sänger und Songwriter von AC/DC, verstarb am 19. Februar 1980. Am Jahrestag seines Todes schauen wir uns noch einmal seine Karriere, sein Leben und seinen Tod genauer an und zeigen euch wichtige Ereignisse aus seinem zu kurzen Leben. Mehr dazu erfahrt ihr hier.