Achtung, Dominik: Ex-„Bachelorette“-Sonnyboy Leon steht auf Kandidatin Anna!

Redaktion Video | 22.03.2022, 11:40 Uhr

Nele, Jana-Maria oder Anna – welche „Bachelor„-Kandidatin kann sich über Dominiks letzte Rose freuen? Das stellt sich erst im Finale am 30. März heraus. Doch ob Dominik oder nicht: Anna müsste so oder so nicht leer ausgehen.