Addison Rae bei Met Gala? Es gibt wieder mal viel Kritik

25.08.2021 12:07 Uhr

Angeblich gehört Addison Rae in diesem Jahr zu den Gästen der Met Gala in New York. Im Netz sind viele nicht so begeistert davon und so entstand schnell ein fieses Meme rund um den TikTok-Star. Auf die Kritik hat die Musikerin nun reagiert.