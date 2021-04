Addison Rae verrät ihre Social-Media-Routine

15.04.2021 09:35 Uhr

Addison Rae hat in einem neuen Interview mit „Bustle“ über ihre morgendliche Routine gesprochen und dabei verraten, welche Social-Media-Apps sie checkt und in welcher Reihenfolge. Die Überraschung dabei? TikTok ist erst an zweiter Stelle.