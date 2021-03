Adriano: „I Just Can’t Wait To Be King“

21.03.2021 10:46 Uhr

Der 11-jährige Adriano will nicht nur seine Freunde in seinem „Kids Jumping“-Kurs begeistern, sondern auch die „The Voice Kids“-Coaches. Denn seine größte Leidenschaft ist das Singen! Mit „I Just Can’t Wait To Be King“ aus dem erfolgreichen Disney-Film „The Lion King“ bringt er die Buzzer zum Glühen.