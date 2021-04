Adriano in den Sing-Offs: „I Just Can?t Wait To Be King“

24.04.2021 21:36 Uhr

Sonnenschein Adriano bringt pure Energie und gute Laune auf die „The Voice Kids“-Bühne! In den Sing-Offs kann er mit „I Just Can?t Wait To Be King“ aus Disneys „The Lion King“ abermals ein Lachen auf die Gesichter der Coaches zaubern.