Dienstag, 28. Mai 2019 22:00 Uhr

In wenigen Wochen ist es soweit und Ana und Tim Johnson feiern ihren ersten Hochzeitstag. Uns hat das Duo bei der „GNTM Experience“ in Düsseldorf schon einmal verraten, was ihre Pläne für diesen besonderen Tag sind. Mehr dazu erfahrt ihr hier!