Christoph Maria Herbst und Anke Engelke sprechen in „Angry Birds 2“ die Figuren Red und Silver. Im Interview haben uns die urkomischen Schauspieler verraten, was die Arbeit als Synchronsprecher so spaßig macht und welche Herausforderungen sie mit sich bringt. Hier erfahrt ihr mehr!

