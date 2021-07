Anschlag in Amsterdam: Berühmtem Kriminalreporter in den Kopf geschossen

07.07.2021 05:00 Uhr

Er gilt in den Niederlanden als bekannter Kriminalreporter: Nun wurde dem Journalisten Peter R. de Vries mitten in Amsterdam in den Kopf geschossen. Zuletzt war er an einem Prozess gegen das organisierte Verbrechen beteiligt.