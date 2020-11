04.11.2020 14:10 Uhr

Ariana Grande: Darum kritisiert sie DIESE TikTok-Stars

In einem Interview kritisierte Ariana Grande nun all die TikTok-Stars, die auch in Zeiten der Corona-Krise Hotspots wie das Restaurant „Saddle Ranch“ in Los Angeles besuchen. Addison Rae und auch Dixie DAmelio meldeten sich im Anschluss zu Wort.