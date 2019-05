Sonntag, 12. Mai 2019 22:00 Uhr

Für alle Arinator gibt es bald einen ganz besonderes Gastauftritt in der Reality-TV-Show „Keeping Up with the Kardashians“ – und zwar von Ariana Grande! In einem Trailer zu der Folge sieht man die „thank u, next“-Interpretin ganz aufgeregt mit Momager Kris Jenner sprechen. Erfahrt hier weitere Details!