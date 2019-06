Sonntag, 16. Juni 2019 22:00 Uhr

In Deutschland ist Lizzo wohl noch nicht so bekannt, doch das könnte sich schon bald ändern. Schon länger hat sie nämlich die Rolle der Ursula in der Realverfilmung zu „Arielle, die Meerjungfrau“ im Auge. Nun haben sich auch Fans für sie eingesetzt. Alle weiteren Details gibt es hier.