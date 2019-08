„Deutschland sucht den Superstar“ geht 2020 schon in die 17. Staffel mit dem ständigen Jurymitglied Dieter Bohlen. Aber wie geht es nach 2020 mit DSDS weiter? Ist das Interesse an der Castingshow noch groß genug? Die Frage kam nach einem Medienbericht über ein Casting in Bremen auf. Dieter Bohlen selbst weist Spekulationen über ein baldiges Ende von DSDS zurück. Erfahrt mehr dazu hier.

