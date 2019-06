Montag, 17. Juni 2019 22:00 Uhr

Cardi B hatte bei ihrem vergangenen Konzert auf einem Festival erneut Probleme mit ihrem Körper, doch dieses Mal war ihr Hintern Schuld: Beim intensiven Twerken platzte der Rapperin nämlich die Naht ihrer Hose genau am Hinterteil und so musste sie im Anschluss in Unterwäsche weiter performen. Hier gibt es die Bilder und weitere Details!