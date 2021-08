Auswanderer in Los Angeles und ihr Traum vom großen Durchbruch

30.08.2021 18:00 Uhr

Sie leben nach außen hin einen absoluten Auswanderertrau, doch wer in Los Angeles so richtig durchstarten will, sollte sich jedoch für nichts zu schade sein und jede Menge Geduld mitbringen. Wie es die Schweizerin Andrea Martina Isenschmidt und der Deutsche Marcel Lowitsch in der Stadt der Schönen und Reichen ganz nach oben schaffen wollen, zeigen wir im Video.