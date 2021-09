Avocado in Schwangerschaft & Stillzeit: Superfood oder super ungesund?

08.09.2021 11:28 Uhr

In der Schwangerschaft darf man leider nicht alles essen, was man mag. Aber gehören Avocados in der Schwangerschaft auch zu den verbotenen Lebensmitteln oder sind sie, ganz im Gegenteil, sogar gut für Mama und Baby? Wir haben uns das mal genauer angesehen.