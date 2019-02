Montag, 4. Februar 2019 23:00 Uhr

Erfreuliche Neuigkeiten von der ehemaligen GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier: Die 29-Jährige verkündete via Instagram nun, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Alles was ihr zu ihrem Babyglück wissen müsst, erfahrt ihr in unserem Video.