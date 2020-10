22.10.2020 14:05 Uhr

„Bachelorette“ Melissa spricht über Beauty-OPs

Als aktuelle „Bachelorette“ ist Melissa Damilia auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Im Gespräch mit RTL offenbarte die Beauty dabei jetzt ein paar Details über sich und sprach so beispielsweise auch über Beauty-Eingriffe. Doch was ließ Melissa an sich machen?! +++ Alle Folgen von „Die Bachelorette“ gibt’s auch auf www.tvnow.de zu sehen.