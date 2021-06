Backen ohne backen?!

07.06.2021 09:33 Uhr

No Bake ist der neue Trend bei dem man backt, ohne zu backen. Brotsommelier Axel Schmitt zeigt uns das einfachste Kuchenrezept der Welt. Und der Kuchen kommt nicht in den Backofen, sondern nur in den Kühlschrank.