Backstage-Song: Anton singt Elton Johns „I Guess That’s Why They Call It the Blues“

21.03.2021 10:36 Uhr

Backstage bei „The Voice Kids“ 2021: Talent Anton performt den Song „I Guess That’s Why They Call It the Blues“ unplugged und legt besonders viel Gefühl in den Hit von Elton John. Jetzt anschauen und verzaubern lassen!