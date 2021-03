Backstage-Song: Maya P. singt ihren eigenen Song „The Girl From Italy“

21.03.2021 10:36 Uhr

„The Voice Kids“-Talent Maya haute die Coaches schon in ihrer Blind Audition um. Nun singt sie backstage für euch einen Song, den sie selbst geschrieben hat. Erfahre jetzt, was Maya zu „The Girl From Italy“ inspiriert hat und lass dich von ihrer Unplugged-Performance verzaubern!