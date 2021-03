Backstage-Song: „Mi vida es un sueño“ – Isabellas eigener Song für Alvaro

27.03.2021 23:02 Uhr

„The Voice Kids“-Talent Isabella war bei ihrer Blind Audition erst 10 Jahre alt. Die Nachwuchskünstlerin singt aber schon wie eine von den Großen und schreibt sogar eigene Songs. Einen davon hat sie extra für ihren Coach Alvaro Soler geschrieben. Erfahre jetzt, was Isabella zu dem Lied „Mi vida es un sueño“ inspirierte und schau dir die wunderschöne Unplugged-Performance in voller Länge an.