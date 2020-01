Seit dem 16. Januar 2020 können Fans endlich den Film „Bad Boys for Life“ in den Kinos sehen. Bei der Pressekonferenz zum Film plauderten die Stars Will Smith und Martin Lawrence darüber, warum es so lange mit der Fortsetzung dauerte, warum sie ihre Stunts eigentlich selbst machen wollten und was im Zentrum des Filmes steht. Klickt euch rein!

Diesen Beitrag Teilen