Dienstag, 16. Juli 2019 22:00 Uhr

Die zweite Gewinnerin von „Germany’s next Topmodel“ setzt sich stark für die Umwelt ein. Über dieses Thema sprach das Model jetzt auch mit „Bunte“ und verriet, wie groß der Aufschrei in Deutschland wäre, wenn hierzulande Arbeitsbedingungen, wie in Pakistan herrschen würden. Was sie sonst verraten hat, erfahrt ihr hier.