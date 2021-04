Batman-Sensation ist perfekt: Michael Keaton kehrt für „The Flash“ nach über 30 Jahren zurück

21.04.2021 14:39 Uhr

Es klingt irre: Michael Keaton soll nach 30 Jahren wieder als Batman zurückkehren. Zuletzt war Keaton 1992 in „Batmans Rückkehr“ zu sehen. Insgesamt schlüpfte der heute 69-Jährige in zwei Batman-Filmen in das berühmte Fledermauskostüm – bis jetzt…