Baywatch-Star: Pamela Anderson fühlt sich zum ersten Mal wohl im Badeanzug

Redaktion Video | 11.10.2024, 17:05 Uhr

Bei der Fashion Week in Paris im Oktober 2023 feierte Pamela Anderson ihren ersten ungeschminkten Auftritt. In einem Interview mit dem Magazin „Glamour“ sprach Pamela Anderson über ihren Weg zu sich selbst, den sie die letzten Jahre gegangen ist. Im Interview verrät die Schauspielerin unter anderem: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben wohlfühle, wenn ich einen Badeanzug trage.“