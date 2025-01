Beim Abschied von Leonor trägt sie besonderen Haarschmuck

Redaktion Video | 13.01.2025, 12:34 Uhr

Königin Letizia von Spanien verabschiedete sich am Wochenende von ihrer Tochter Leonor, die für sechs Monate in See sticht. Dabei trug sie ein ganz besonderes Accessoire.