Dienstag, 25. Juni 2019 22:00 Uhr

Bella Thornes Ex Tana Mongeau hat sich erneut verlobt und es scheint so, als würde dies die Schauspielerin ziemlich hart treffen. Auf ihrem privaten Insta-Account veröffentlichte sie ein verheultes Selfie von sich. Was sie dazu schrieb, erfahrt ihr hier.